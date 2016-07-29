Министр энергетики России: Реализация проекта "Турецкий поток" становится привлекательней

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Турецкий поток" становится привлекательней для Турции и России из-за роста стоимости транзита газа через Украину. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Безусловно, конечно, если будет стоимость транзита выше, как заявляют наши украинские коллеги, это переложится в стоимость транспортировки и конечной цены газа для потребителей Турции", – заявил Новак, добавив, что поэтому Турция заинтересована в прямых поставках газа в страну.

По словам министра, в рамках проекта должна быть построена как минимум одна нитка трубопровода с ежегодной поставкой газа для турецких потребителей объемом 15,75 млрд. кубометров.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция возобновили диалог по реализации "Турецкого потока".