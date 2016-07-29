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    Министр энергетики России: Реализация проекта "Турецкий поток" становится привлекательней

    Новак: Турецкий поток становится привлекательней для Турции и России из-за роста стоимости транзита газа через Украину

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Турецкий поток" становится привлекательней для Турции и России из-за роста стоимости транзита газа через Украину. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24". 

    "Безусловно, конечно, если будет стоимость транзита выше, как заявляют наши украинские коллеги, это переложится в стоимость транспортировки и конечной цены газа для потребителей Турции", – заявил Новак, добавив, что поэтому Турция заинтересована в прямых поставках газа в страну.

    По словам министра, в рамках проекта должна быть построена как минимум одна нитка трубопровода с ежегодной поставкой газа для турецких потребителей объемом 15,75 млрд. кубометров.

    Ранее сообщалось, что Россия и Турция возобновили диалог по реализации "Турецкого потока".

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