Министр энергетики России о судьбе сделки ОПЕК+

Решение о дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ следует ожидать в мае-июне 2019 года.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 13-го министерского заседания Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК+, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Министр отметил, что сегодня состоялись встречи и обсуждалась подготовка к хартии ОПЕК+.

По его словам, в целом, сотрудничество в рамках ОПЕК + дало положительные результаты.

«Решение о сокращении добычи в декабре зарекомендовало себя как хорошее решение, которое обеспечило стабильность на рынке. Мы можем отслеживать ситуацию. Решение о судьбе соглашения ОПЕК + может ожидаться в мае-июне», - сказал он.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия может сократить объем добычи нефти ОПЕК в начале апреля.