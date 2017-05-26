Министр энергетики России не ожидает возвращения цены на нефть к 100 долларам в ближайшие годы

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Цены на нефть в ближайшие годы вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил каналу CNBC министр энергетики России Александр Новак.

"Наверное, вряд ли в ближайшие годы цены на нефть достигнут уровней, которые были три года назад", - сказал Новак.

Ранее министр нефти Эквадора Карлос Перес заявил, что подходящей для ОПЕК ценой нефти является 55-60 долларов за баррель.