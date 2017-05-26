 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр энергетики России не ожидает возвращения цены на нефть к 100 долларам в ближайшие годы

    Министр нефти Эквадора Карлос Перес заявил, что подходящей для ОПЕК ценой нефти является 55–60 долларов за баррель

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Цены на нефть в ближайшие годы вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил каналу CNBC министр энергетики России Александр Новак.

    "Наверное, вряд ли в ближайшие годы цены на нефть достигнут уровней, которые были три года назад", - сказал Новак.

    Ранее министр нефти Эквадора Карлос Перес заявил, что подходящей для ОПЕК ценой нефти является 55-60 долларов за баррель. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi