Министр энергетики России: Избыток коммерческих запасов нефти в мире близок к нулю

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что избыток коммерческих запасов нефти в мире близок к нулю, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

"Запасы год назад были выше средних пятилетних значений на 323 млн баррелей, сегодня они находятся примерно на уровне нуля или даже есть оценки, что минус 20 млн баррелей", - сказал Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что благодаря сделке ОПЕК+ удалось серьезно изменить ситуацию с переизбытком нефти на рынке.