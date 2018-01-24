Министр энергетики России: Цены на углеводороды вряд ли вернутся на уровни трехлетней давности

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Цены на углеводороды вряд ли вернутся на уровни трехлетней давности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр энергетики России Александр Новак.

Он подчеркнул, что новые вызовы в энергетической отрасли связаны с падением цен, которые значительно ниже, чем еще три года назад.

Ранее глава минэнерго сообщил, что текущие цены на нефть достаточно объективно отражают фундаментальные факторы и ситуацию на рынке. "И вряд ли к этим ценам, все понимают, вернутся цены на углеводороды", - сказал Новак.