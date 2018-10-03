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    Министр энергетики России: Цены на нефть имеют потенциал роста

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Мировые цены на нефть имеют потенциал роста".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

    "Сейчас потенциал есть в связи с неопределенностью, все будет зависеть от трендов на начало ноября", - сказал он.

    Он отметил, что влияние на рынок новых санкций США против Ирана пока оценить сложно - это зависит от того, какие будут введены санкции и как поведут себя потребители. 

    "Это большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер, а носят негативный характер в целом для рынка и роста мировой экономики", - сказал Новак.

    Отметим, что в последние недели наблюдается тенденция роста мировых нефтяных цен. Цена барреля нефти Brent превысила отметку 85 долларов впервые с ноября 2014 года.

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