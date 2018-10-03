Министр энергетики России: Цены на нефть имеют потенциал роста

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Мировые цены на нефть имеют потенциал роста".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Сейчас потенциал есть в связи с неопределенностью, все будет зависеть от трендов на начало ноября", - сказал он.

Он отметил, что влияние на рынок новых санкций США против Ирана пока оценить сложно - это зависит от того, какие будут введены санкции и как поведут себя потребители.

"Это большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер, а носят негативный характер в целом для рынка и роста мировой экономики", - сказал Новак.

Отметим, что в последние недели наблюдается тенденция роста мировых нефтяных цен. Цена барреля нефти Brent превысила отметку 85 долларов впервые с ноября 2014 года.