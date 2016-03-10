​Министр энергетики: Расходы на TANAP сократились на 2,5 млрд. долларов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Стоимость проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) при подписании контракта оценивалась в 11,7 млрд. долларов, однако в настоящее время эта цифра равна 9,2 млрд. долларов. Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в интервью изданию Natural Gas Europe.

Министр отметил, что расходы на проект сократились на 2,5 млрд. долларов по сравнению с тремя годами ранее вследствие падения цен на материалы и услуги.

Н.Алиев отметил, что на сегодняшний день произведено 938 км труб, из которых 720 км доставлено на территорию, 281 км - сварено.

"На данный момент выполнено 66% работ по "Шахдениз-2", 33% работ по расширению Южно-Кавказского трубопровода", - добавил Н.Алиев.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан и пройдет через 20 областей, 67 поселков.

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Напомним, что доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.