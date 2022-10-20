Министр энергетики: Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 5%

С вводом в эксплуатацию новых электростанций в Азербайджане в настоящее время общее производство электроэнергии в стране достигло 7 953,9 МВт, что означает рост на 392,4 МВт или 4,9% по сравнению с прошлым годом.

С вводом в эксплуатацию новых электростанций в Азербайджане в настоящее время общее производство электроэнергии в стране достигло 7 953,9 МВт, что означает рост на 392,4 МВт или 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной прессе по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, в стране действуют 22 тепловые электростанции общей мощностью 6 642 МВт, 30 гидроэлектростанций общей мощностью 1 158,1 МВт, электростанция твердых бытовых отходов мощностью 37 МВт, 4 ветряные электростанции общей мощностью 63,3 МВт, 8 солнечных электростанций общей мощностью 46,1 МВт и 3 гибридные электростанции мощностью 7,4 МВт: "Мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии, включая гидроэлектростанции, составляет 1 311,9 МВт, это около 16,5% общей генерирующей мощности”.