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Министр энергетики примет участие в XXVI Евразийском экономическом саммите

Министр энергетики примет участие в XXVI Евразийском экономическом саммите 14-15 марта в Стамбуле состоится 26-й Евразийский экономический саммит, организованный турецким Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group Foundation.
Энергетика
13 марта 2023 г. 14:52
Министр энергетики примет участие в XXVI Евразийском экономическом саммите

14-15 марта в Стамбуле состоится 26-й Евразийский экономический саммит, организованный турецким Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group Foundation.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На мероприятии, которое пройдет под девизом ”Покончи с недоверием, начни сотрудничество", Азербайджан будет представлять делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

В рамках мероприятия запланировано выступление министра энергетики на панельной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Minister of Energy to attend 26th Eurasian Economic Summit
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri XXVI Avrasiya İqtisadi Zirvəsində iştirak edəcək

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