Министр энергетики примет участие в XXVI Евразийском экономическом саммите

14-15 марта в Стамбуле состоится 26-й Евразийский экономический саммит, организованный турецким Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group Foundation.

14-15 марта в Стамбуле состоится 26-й Евразийский экономический саммит, организованный турецким Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group Foundation.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На мероприятии, которое пройдет под девизом ”Покончи с недоверием, начни сотрудничество", Азербайджан будет представлять делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

В рамках мероприятия запланировано выступление министра энергетики на панельной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.