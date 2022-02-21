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Министр энергетики примет участие в мероприятиях GECF в Катаре

Министр энергетики примет участие в мероприятиях GECF в Катаре Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Катар по приглашению государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби.
Энергетика
21 февраля 2022 г. 10:45
Министр энергетики примет участие в мероприятиях GECF в Катаре

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Катар по приглашению государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби.

Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики.

Министр примет участие в министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (GECF), которая пройдет сегодня и завтра в столице Дохе, а также в 6-м саммите глав государств и правительств GECF.

На собраниях форума будут обсуждаться текущее состояние мирового рынка газа, перспективы его развития и вопросы, связанные с расширением сотрудничества между странами-экспортерами газа. На обоих мероприятиях запланировано выступление Шахбазова и ряд двусторонних встреч.

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Версия на азербайджанском языке Energetika naziri GECF-in Qətərdə keçiriləcək tədbirlərində iştirak edəcək

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