Министр энергетики примет участие в мероприятиях GECF в Катаре

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Катар по приглашению государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Катар по приглашению государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби.

Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики.

Министр примет участие в министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (GECF), которая пройдет сегодня и завтра в столице Дохе, а также в 6-м саммите глав государств и правительств GECF.

На собраниях форума будут обсуждаться текущее состояние мирового рынка газа, перспективы его развития и вопросы, связанные с расширением сотрудничества между странами-экспортерами газа. На обоих мероприятиях запланировано выступление Шахбазова и ряд двусторонних встреч.