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Министр энергетики: По TANAP поставлено 9,4 млрд кубометров газа

Министр энергетики: По TANAP поставлено 9,4 млрд кубометров газа Третье плавучее хранилище сжиженного природного газа (FSRU) будет введено в эксплуатацию в этом году
Энергетика
11 февраля 2021 г. 18:06
Министр энергетики: По TANAP поставлено 9,4 млрд кубометров газа

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 9,4 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз.

По его словам, третье плавучее хранилище сжиженного природного газа (FSRU) будет введено в эксплуатацию в этом году.

Министр отметил, что рынок фьючерсов на природный газ, который будет открыт в рамках Стамбульской энергетической биржи в этом году, внесет значительный вклад в торговую деятельность.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: "TANAP ilə 9,4 mlrd kubmetr Azərbaycan qazı nəql edilib”

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