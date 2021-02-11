Министр энергетики: По TANAP поставлено 9,4 млрд кубометров газа

Третье плавучее хранилище сжиженного природного газа (FSRU) будет введено в эксплуатацию в этом году

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 9,4 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз.

По его словам, третье плавучее хранилище сжиженного природного газа (FSRU) будет введено в эксплуатацию в этом году.

Министр отметил, что рынок фьючерсов на природный газ, который будет открыт в рамках Стамбульской энергетической биржи в этом году, внесет значительный вклад в торговую деятельность.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.