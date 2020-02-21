​Министр энергетики: ОПЕК+ доказал свою эффективность

Всегда лучше нацеливаться на стабилизацию цен на рынке нефти.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов рассказал в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore в Италии.

Он напомнил, что в январе Азербайджан добыл 770 тыс. баррелей нефти в день: "Это меньше, чем 10 лет назад. Но сейчас мы создали краткосрочную перспективу. Мы ожидаем роста производства в течение следующих трех лет".

Министр отметил, что в республике планируется добыть 36,5 млн тонн нефти в 2020 году, 38 млн тонн - в 2021 году, 39 млн тонн - в 2022 году.

П.Шахбазов связал, что прирост добычи с открытием новых месторождений: "Мы верим, что новые месторождения будут открыты в этом году. Будущие геологоразведочные работы будут зависеть от динамики цен на нефть. Но я хочу внести ясность в эту мысль. Всегда лучше нацеливаться на стабилизацию цен на рынке нефти. Это важно для всех участников - потребителей и экспортеров".

Министр напомнил, что в формате ОПЕК+ Азербайджан согласился сократить суточную добычу на 27 тыс. баррелей.

Шахбазов добавил, что Азербайджан является одним из самых активных участников соглашения ОПЕК+, доказавшего свою эффективность за счет сокращения производства и стабилизации цен в течение почти четырех лет.