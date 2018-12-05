Министр энергетики ОАЭ: Сотрудничество в рамках ОПЕК+ сохранится

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Cотрудничество в рамках ОПЕК+ сохранится.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, комментируя предстоящую встречу ОПЕК.

"Я думаю, что все убеждены, что мы продолжаем работать вместе, что декларация о сотрудничестве продолжится", — сказал он журналистам.

"Мы не встречались с министром или каким-либо представителем из России. Однако я оптимистичен. Не первый раз мы встречаемся, чтобы принять решение. Это непросто, но мы всегда будем работать вместе с нашими коллегами", — резюмировал аль-Мазруи.

В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. 6 декабря эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.