Министр энергетики ОАЭ: Рынку нужно время для понимания решения ОПЕК+

Нефтяному рынку потребуется определенное время, чтобы проанализировать и полноценно понять решения ОПЕК+.

Нефтяному рынку потребуется определенное время, чтобы проанализировать и полноценно понять решения ОПЕК+.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, это нормально, иногда рынок не понимает решения. Требуется время, чтобы проанализировать и понять их полноценно. И эта сессия - одно из разъяснений, где мы немного объяснили", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, является ли снижение цен на нефть в последние дни реакцией рынка на решения ОПЕК+ или обусловлено другими фундаментальными факторами. При этом движение цен вряд ли связано с фундаментальными факторами, они все еще сильны, добавил Сухейль аль-Мазруи.

Решения ОПЕК+ демонстрируют рынку долгосрочную стабильность, отметил глава Минэнерго ОАЭ.