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Министр энергетики ОАЭ рассказал о планах ОПЕК+ по сделке

Министр энергетики ОАЭ рассказал о планах ОПЕК+ по сделке ОПЕК+ пока придерживается действующих параметров сделки, если потребуются дополнительные действия, оценит это в ноябре.
Энергетика
14 октября 2021 г. 12:05
Министр энергетики ОАЭ рассказал о планах ОПЕК+ по сделке

ОПЕК+ пока придерживается действующих параметров сделки, если потребуются дополнительные действия, оценит это в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Мы договорились, что продолжаем увеличивать добычу (на 400 тысяч баррелей в сутки), и мы увеличиваем ее всех группой. А если потребуется больше, то оценим это на следующей встрече", — сказал аль-Мазруи.

Он добавил, что ОПЕК+ нацелен принимать решение исключительно исходя из ситуации на рынке. При этом важно сохранять привлекательность отрасли для инвестиций.

Кроме того он рассказал, что ОАЭ имеет дополнительные возможности для наращивания добычи нефти, как и остальные страны, в этом будет координироваться с ОПЕК+.

"Важно сохранять баланс на рынке… мы не будем принимать никаких действий в одиночку, мы будем координировать действия с ОПЕК+, но да, у нас есть возможности (наращивать добычу — ред.), как и другие страны", — сказал аль-Мазруи.

Напомним, что альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

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