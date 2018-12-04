Министр энергетики ОАЭ прокомментировал выход Катара из ОПЕК

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Выход Катара из ОПЕК не окажет влияние на дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Я не думаю, что выход Катара из ОПЕК окажет влияние на решение ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки или на уровень нефтепроизводства, поскольку их текущий уровень добычи нефти небольшой и особого влияния на организацию не имеет", - сказал аль-Мазруи журналистам.

Отметим, что накануне госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объявил о том, что Катар, который состоял в ОПЕК 57 лет, с 1 января 2019 года покидает эту организацию.