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    Министр энергетики ОАЭ прокомментировал выход Катара из ОПЕК

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Выход Катара из ОПЕК не окажет влияние на дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

    "Я не думаю, что выход Катара из ОПЕК окажет влияние на решение ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки или на уровень нефтепроизводства, поскольку их текущий уровень добычи нефти небольшой и особого влияния на организацию не имеет", - сказал аль-Мазруи журналистам.

    Отметим, что накануне госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объявил о том, что Катар, который состоял в ОПЕК 57 лет, с 1 января 2019 года покидает эту организацию.

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