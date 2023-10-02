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Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК+ вряд ли будет менять параметры сделки на 2024 год

Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК+ вряд ли будет менять параметры сделки на 2024 год Страны ОПЕК+ вряд ли будут менять параметры соглашения на 2024 год, их пересмотр будет означать новую сделку.
Энергетика
2 октября 2023 г. 15:32
Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК+ вряд ли будет менять параметры сделки на 2024 год

Страны ОПЕК+ вряд ли будут менять параметры соглашения на 2024 год, их пересмотр будет означать новую сделку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах 27-ой международной нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Мы уже достигли соглашения на весь 2024 год. Мы ничего не будем менять в 2024 году, нет таких ожиданий. Я думаю, что пересмотр чего-либо будет означать новую сделку", - сказал он.

При этом министр не стал отвечать на вопрос, навредит ли мировой экономике и спросу цена нефти в 100 долларов за баррель. "Мы [ОПЕК+] производим только 40% нефти в мире. Почему вы не говорите с остальными, кто производит 60%? Мы не можем обвинять во всем тех, кто производит 40% [всей нефти в мире]", - прокомментировал аль-Мазруи.

Страны ОПЕК+ на встрече 4 июня договорились о параметрах добычи нефти до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, составит 1,272 млн б/с.

Самое большое снижение разрешенного уровня добычи придется на Россию - она сможет производить 9,949 млн б/с, что на 529 тыс. б/с ниже текущей квоты. При этом ОАЭ единственные из стран альянса получили возможность увеличить свой разрешенный уровень производства - на 200 тыс. б/с.

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Версия на английском языке UAE energy minister: OPEC+ unlikely to change parameters of deal for 2024

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