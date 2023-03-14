Шахбазов: Высокий уровень отношений с Турцией был приоритетом в деятельности Гейдара Алиева

Отношения высокого уровня с Турцией, совместное участие в энергетических проектах были стратегическими приоритетами в деятельности Великого лидера.

Отношения высокого уровня с Турцией, совместное участие в энергетических проектах были стратегическими приоритетами в деятельности Великого лидера.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал во время выступления на 26-м Евразийском экономическом саммите, организованном Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group в Стамбуле, на сессии, посвященной 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своем выступлении министр рассказал о деятельности великого лидера, создавшей прочную основу для роста политических и экономических отношений между двумя государствами на основе нравственных ценностей и превратившей выражение "одна нация - два государства" в основной принцип сотрудничества во всех сферах.

Было рассказано о его заслугах в направлении обеспечения совместной реализации важных стратегических энергетических и коммуникационных проектов и формирования образцового для мира союза Азербайджан-Турция.

Было отмечено, что стратегической линией в политике Гейдара Алиева стал особый статус азербайджано-турецких отношений по сравнению с другими государствами. Доведение 1,75-процентной доли турецкой компании в "Контракте века" до 6,75% за счет доли Азербайджана, а также повышение доли участия в месторождении "Шахдениз" с 9% до 19% являются показателями важности энергетического партнерства с Турцией.

Министр отметил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев рассматривал Турцию как надежный мост в независимом развитии Азербайджана, а также в интеграции страны в мир: "Великий лидер проявлял решимость в вопросе участия Турции в ключевых энергетических проектах Азербайджана и в том, чтобы маршруты транспортировки энергоресурсов проходили именно через Турцию. Потому что Гейдар Алиев, как великий политик, был уверен, что участие Турции важно в реализации таких проектов энергетической безопасности, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзрум, в сложном геополитическом пространстве, в условиях региональных конфликтов и столкновения интересов".

Было отмечено, что все эти проекты, инициативы и идеи азербайджано-турецкого единства, являющиеся вкладом гениальной стратегии Гейдара Алиева, сегодня приносят свои плоды. Братские страны сегодня также являются союзниками. Благодаря нашим проектам энергетической безопасности, таким как "Южный газовый коридор" и TANAP, наши страны являются гарантом безопасного и устойчивого энергоснабжения в региональном и европейском масштабе.

Постоянно возрастающая геостратегическая роль Азербайджана и Турции является воплощением политики, проводимой главами государств – господином Ильхамом Алиевым и господином Реджепом Тайипом Эрдоганом при непоколебимом взаимном доверии и уверенности, и объединенной мощи Азербайджана и Турции в их лице".