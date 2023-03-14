О нас

Шахбазов: Высокий уровень отношений с Турцией был приоритетом в деятельности Гейдара Алиева

Шахбазов: Высокий уровень отношений с Турцией был приоритетом в деятельности Гейдара Алиева Отношения высокого уровня с Турцией, совместное участие в энергетических проектах были стратегическими приоритетами в деятельности Великого лидера.
Энергетика
14 марта 2023 г. 15:22
Шахбазов: Высокий уровень отношений с Турцией был приоритетом в деятельности Гейдара Алиева

Отношения высокого уровня с Турцией, совместное участие в энергетических проектах были стратегическими приоритетами в деятельности Великого лидера.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал во время выступления на 26-м Евразийском экономическом саммите, организованном Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group в Стамбуле, на сессии, посвященной 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своем выступлении министр рассказал о деятельности великого лидера, создавшей прочную основу для роста политических и экономических отношений между двумя государствами на основе нравственных ценностей и превратившей выражение "одна нация - два государства" в основной принцип сотрудничества во всех сферах.

Было рассказано о его заслугах в направлении обеспечения совместной реализации важных стратегических энергетических и коммуникационных проектов и формирования образцового для мира союза Азербайджан-Турция.

Было отмечено, что стратегической линией в политике Гейдара Алиева стал особый статус азербайджано-турецких отношений по сравнению с другими государствами. Доведение 1,75-процентной доли турецкой компании в "Контракте века" до 6,75% за счет доли Азербайджана, а также повышение доли участия в месторождении "Шахдениз" с 9% до 19% являются показателями важности энергетического партнерства с Турцией.

Министр отметил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев рассматривал Турцию как надежный мост в независимом развитии Азербайджана, а также в интеграции страны в мир: "Великий лидер проявлял решимость в вопросе участия Турции в ключевых энергетических проектах Азербайджана и в том, чтобы маршруты транспортировки энергоресурсов проходили именно через Турцию. Потому что Гейдар Алиев, как великий политик, был уверен, что участие Турции важно в реализации таких проектов энергетической безопасности, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзрум, в сложном геополитическом пространстве, в условиях региональных конфликтов и столкновения интересов".

Было отмечено, что все эти проекты, инициативы и идеи азербайджано-турецкого единства, являющиеся вкладом гениальной стратегии Гейдара Алиева, сегодня приносят свои плоды. Братские страны сегодня также являются союзниками. Благодаря нашим проектам энергетической безопасности, таким как "Южный газовый коридор" и TANAP, наши страны являются гарантом безопасного и устойчивого энергоснабжения в региональном и европейском масштабе.

Постоянно возрастающая геостратегическая роль Азербайджана и Турции является воплощением политики, проводимой главами государств – господином Ильхамом Алиевым и господином Реджепом Тайипом Эрдоганом при непоколебимом взаимном доверии и уверенности, и объединенной мощи Азербайджана и Турции в их лице".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMinister of Energy reveales strategic priorities of Heydar Aliyev's activities
Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika naziri Heydər Əliyevin fəaliyyətində strateji prioritetləri açıqlayıb

Самое читаемое

В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi