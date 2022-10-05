Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В министерстве уточнили, что на состоявшемся в Вене 33-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее участницами, Азербайджан поддержал решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года.

Напомним, сделка ОПЕК+ продлена до конца 2023 года, страны ОПЕК+ с ноября сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

19:54

"На встрече ОПЕК+ в Вене мы приняли новое решение, основанное на консенсусе".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в Twitter.

"Необходимость снижения волатильности и обеспечения стабильности на нефтяном рынке сохраняет актуальность процесса регулирования", - написал министр.