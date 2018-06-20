 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр энергетики: Мы должны принимать во внимание сокращение запасов нефти в мире

    Пярвиз Шахбазов выступил с заявлением о деталях своего очередного визита© Report/ Firi Salim

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ На 7-м международном семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на тему "Нефть – сотрудничество ради устойчивого будущего", который состоится 21-23 июня в Вене, Австрия будут обсуждаться итоги процесса стабилизации нефтяных цен на мировом рынке.

    Как сообщает Report, с этим заявлением выступил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

    Министр также рассказал о возможностях еще большего сокращения объемов добычи нефти: "Запасы нефти в мире сокращаются. Ситуация изменилась по сравнению с предыдущим периодом, запасы резко сократились. Мы должны учитывать это, чтобы избежать кризиса на рынке нефти. В связи с этим будет обсуждаться вопрос смягчения режима ограничения добычи".

    Напомним, что Пярвиз Шахбазов посетит Вену 21-23 июня по приглашению генсека ОПЕК Мохаммада Баркиндо. Он выступит на пятой сессии под названием "Будущее нефти для мировой экономики". Кроме того, планируется участие министра в 9-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК и стран вне картеля.

    Пярвиз Шахбазов также примет участие в 4-м заседании министров ОПЕК и вне ОПЕК в рамках 174-го заседания Совета министров ОПЕК, которое состоится 23 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi