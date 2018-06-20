Министр энергетики: Мы должны принимать во внимание сокращение запасов нефти в мире

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ На 7-м международном семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на тему "Нефть – сотрудничество ради устойчивого будущего", который состоится 21-23 июня в Вене, Австрия будут обсуждаться итоги процесса стабилизации нефтяных цен на мировом рынке.

Как сообщает Report, с этим заявлением выступил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Министр также рассказал о возможностях еще большего сокращения объемов добычи нефти: "Запасы нефти в мире сокращаются. Ситуация изменилась по сравнению с предыдущим периодом, запасы резко сократились. Мы должны учитывать это, чтобы избежать кризиса на рынке нефти. В связи с этим будет обсуждаться вопрос смягчения режима ограничения добычи".

Напомним, что Пярвиз Шахбазов посетит Вену 21-23 июня по приглашению генсека ОПЕК Мохаммада Баркиндо. Он выступит на пятой сессии под названием "Будущее нефти для мировой экономики". Кроме того, планируется участие министра в 9-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК и стран вне картеля.

Пярвиз Шахбазов также примет участие в 4-м заседании министров ОПЕК и вне ОПЕК в рамках 174-го заседания Совета министров ОПЕК, которое состоится 23 июня.