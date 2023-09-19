Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран

Южный газовый коридор жизненно важен для многих европейских стран.
Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.
"Energocom [Молдавская государственная компания] уже воспользовалась Южным газовым коридором, поэтому мы знакомы с этим маршрутом. Молдова, как страна-кандидат на вступление в ЕС, поддерживает соглашения между ЕС и Азербайджаном и идею увеличения пропускной способности этой линии для осуществления совместных закупок по самым выгодным ценам", - сказал он.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.