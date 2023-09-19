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Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран

Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран Южный газовый коридор жизненно важен для многих европейских стран.
Энергетика
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран

Южный газовый коридор жизненно важен для многих европейских стран.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

"Energocom [Молдавская государственная компания] уже воспользовалась Южным газовым коридором, поэтому мы знакомы с этим маршрутом. Молдова, как страна-кандидат на вступление в ЕС, поддерживает соглашения между ЕС и Азербайджаном и идею увеличения пропускной способности этой линии для осуществления совместных закупок по самым выгодным ценам", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Energy minister of Moldova: SGC vital for many European countries

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