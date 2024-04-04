Министр энергетики Молдовы назвал успешной тестовую закупку СПГ из США

Закупка СПГ из США в Молдову прошла успешно.

Закупка СПГ из США в Молдову прошла успешно.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

"Для нас было несколько символичных элементов - это был первый танкер, который выгрузился в новом терминале в Александруполисе, в Греции. Для нас было приятно договориться с греками, что часть этого карго мы сможем зафрахтовать. Это была пробная закупка газа, она нужна была для тестирования механизма поставок", - сказал Парликов, подтвердив, что 1-2 апреля потребители страны использовали сжиженный газ из США через Грецию.

Отвечая на вопрос о цене этого газа, он отверг утверждения о том, что он был гораздо дороже, чем газ, который поступает от "Газпрома". "Я не могу назвать цифру, потому что условия контракта не позволяют. Цена "Газпрома" в апреле составляет около 326 долларов за 1000 кубометров. Эта закупка близка к данной цене, но она чуть выше. Ненамного выше. Но в данном случае цена была неважна, это вопрос вторичный. Основной нашей задачей было изучение работы терминала, условий выгрузки и процесса резервирования слотов", - сказал министр.

СПГ был приобретен госкомпанией Energocom в рамках договора с греческой компанией DEPA, подписанного год назад. И.о. директора Energocom Виктор Бынзарь сообщил, что 1-2 апреля компания закупила по 14 тыс. МВтч природного газа (около 2,6 млн. кубометров) в порту Александруполис. Он не назвал цену СПГ, отметив, что она конкурентоспособна.