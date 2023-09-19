Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном

Сфера энергетики стала одной из приоритетных областей сотрудничества Азербайджана со многими странами Европы, одной из которых является Молдова.

Сфера энергетики стала одной из приоритетных областей сотрудничества Азербайджана со многими странами Европы, одной из которых является Молдова.

Report представляет интервью с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым, который рассказал о потенциале расширения энергетического сотрудничества с нашей страной, проекте прокладки кабельной линии по дну Черного моря, о роли Южного газового коридора и др.

- Как вы оцениваете уровень развития сотрудничества на данный момент в энергетике между Азербайджаном и Молдовой? Каким образом это сотрудничество может быть расширено?

- Мы поддерживаем тесные и дружеские отношения. Президенты наших стран провели несколько встреч, и одной из ключевых тем была энергетика. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Республике Молдова для участия во II саммите Европейского политического сообщества. Молдавские официальные лица также находились в Азербайджане по приглашению азербайджанской стороны, на встречах под эгидой ЕС и пр. Таким образом, мы возобновляем наше экономическое сотрудничество.

В последние месяцы Молдова уделяет большое внимание диверсификации энергетических ресурсов и маршрутов, чтобы снизить зависимость от российского "Газпрома" и укрепить энергетическую независимость. В этой связи мы хотим расширить сотрудничество со странами, обладающими энергоресурсами, такими как Азербайджан. Мы хотим, чтобы граждане Молдовы имели доступ к газу и электроэнергии по максимально выгодным ценам, поэтому мы стремимся построить энергетический рынок как можно более конкурентоспособным.

Конечно, мы хотим углубить наши отношения в интересах наших граждан.

- Государственный секретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан заявлял о том, что страна заинтересована в проекте "Кольцо солидарности". Ожидается ли присоединение страны к этой инициативе?

- Действительно, этот проект помог европейским странам получить доступ к диверсифицированным энергоресурсам. Молдова не может оставаться в стороне. Прошлой зимой молдавская государственная компания Energocom стала первой компанией, которая использовала газовый интерконнектор между Болгарией и Грецией, а также Трансбалканский маршрут в реверсном (обратном) режиме. И нам удалось получить газ по более низким ценам, чем те, которые предлагал "Газпром" для "Молдовагаза".

Государственная компания Energocom участвует в европейской закупочной платформе, через которую мы можем покупать газ для текущего потребления или запасов, в том числе у Азербайджана. Мы также осуществляем закупки по другим формулам и из других источников. Мы уже приобретаем его у ряда компаний из разных стран. Благодаря этому, мы обходим возможность быть подвергнутыми шантажу.

- Каким образом Молдова и Азербайджан могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии?

- В этом году Молдова намерена провести первые аукционы по созданию крупных парков возобновляемой энергетики. Мы заинтересованы в перенимании передового опыта в этой области и даже ждем потенциальных инвесторов из вашей страны. Мы также заинтересованы в импорте "зеленой" энергии из Грузии и Азербайджана по будущему подводному кабелю, проложенному по дну Черного моря.

С другой стороны, Агентство по энергоэффективности Молдовы собирается подписать меморандум о взаимопонимании с профильным агентством Азербайджана расширения сотрудничества в этой области.

И, наконец, мы хотим осуществить идею строительства балансирующей электростанции.

- Как вы можете прокомментировать проект поставки "зеленой энергии" по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС, подписанный Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией?

- Подводный кабель по дну Черного моря - это проект, о котором мы не могли и мечтать 5-10 лет назад. Война в Украине полностью изменила ситуацию в регионе. Мы заинтересованы в этом проекте, поддерживаемом Европейским Союзом, который, как мы ожидаем, сможет принести в регион энергоресурсы по доступным ценам. Кроме того, мы сможем получать иметь гибкую схему получения электроэнергии из Азербайджана и Грузии в Молдове и Румынии.

С марта 2022 года Молдова и Украина синхронизировали свои сети с ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). Сейчас мы работаем над продвижением других проектов по объединению энергосистем. Наше будущее - в ЕС, в европейском объединенном рынке.

- Какую роль, по-вашему, в обеспечении энергобезопасности Европы играет Южный Газовый коридор?

- Как я уже говорил, война России против Украины радикально изменила ситуацию в регионе, сделав Южный газовый коридор жизненно важным для многих европейских стран. Нам пришлось на ходу учиться адаптироваться к новым реалиям. Впервые в своей истории Молдова оказалась в европейской повестке дня не как проблема, а как часть решения. Молдова - источник безопасности в регионе. Сначала это был кризис беженцев, но затем он распространился и на энергетическую сферу. Украина обладает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, и, конечно, мы хотим служить связующим коридором между Средиземным морем и Юго-Восточной Европой, а также Центральной и Северной Европой.

Energocom уже воспользовался Южным газовым коридором, поэтому мы знакомы с этим маршрутом. Молдова, как страна-кандидат на вступление в ЕС, поддерживает соглашения между ЕС и Азербайджаном и идею увеличения пропускной способности этого маршрута для осуществления совместных закупок по самым выгодным ценам.