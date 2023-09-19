Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном

Сфера энергетики стала одной из приоритетных областей сотрудничества Азербайджана со многими странами Европы, одной из которых является Молдова.
Report представляет интервью с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым, который рассказал о потенциале расширения энергетического сотрудничества с нашей страной, проекте прокладки кабельной линии по дну Черного моря, о роли Южного газового коридора и др.
- Как вы оцениваете уровень развития сотрудничества на данный момент в энергетике между Азербайджаном и Молдовой? Каким образом это сотрудничество может быть расширено?
- Мы поддерживаем тесные и дружеские отношения. Президенты наших стран провели несколько встреч, и одной из ключевых тем была энергетика. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Республике Молдова для участия во II саммите Европейского политического сообщества. Молдавские официальные лица также находились в Азербайджане по приглашению азербайджанской стороны, на встречах под эгидой ЕС и пр. Таким образом, мы возобновляем наше экономическое сотрудничество.
В последние месяцы Молдова уделяет большое внимание диверсификации энергетических ресурсов и маршрутов, чтобы снизить зависимость от российского "Газпрома" и укрепить энергетическую независимость. В этой связи мы хотим расширить сотрудничество со странами, обладающими энергоресурсами, такими как Азербайджан. Мы хотим, чтобы граждане Молдовы имели доступ к газу и электроэнергии по максимально выгодным ценам, поэтому мы стремимся построить энергетический рынок как можно более конкурентоспособным.
Конечно, мы хотим углубить наши отношения в интересах наших граждан.
- Государственный секретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан заявлял о том, что страна заинтересована в проекте "Кольцо солидарности". Ожидается ли присоединение страны к этой инициативе?
- Действительно, этот проект помог европейским странам получить доступ к диверсифицированным энергоресурсам. Молдова не может оставаться в стороне. Прошлой зимой молдавская государственная компания Energocom стала первой компанией, которая использовала газовый интерконнектор между Болгарией и Грецией, а также Трансбалканский маршрут в реверсном (обратном) режиме. И нам удалось получить газ по более низким ценам, чем те, которые предлагал "Газпром" для "Молдовагаза".
Государственная компания Energocom участвует в европейской закупочной платформе, через которую мы можем покупать газ для текущего потребления или запасов, в том числе у Азербайджана. Мы также осуществляем закупки по другим формулам и из других источников. Мы уже приобретаем его у ряда компаний из разных стран. Благодаря этому, мы обходим возможность быть подвергнутыми шантажу.
- Каким образом Молдова и Азербайджан могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии?
- В этом году Молдова намерена провести первые аукционы по созданию крупных парков возобновляемой энергетики. Мы заинтересованы в перенимании передового опыта в этой области и даже ждем потенциальных инвесторов из вашей страны. Мы также заинтересованы в импорте "зеленой" энергии из Грузии и Азербайджана по будущему подводному кабелю, проложенному по дну Черного моря.
С другой стороны, Агентство по энергоэффективности Молдовы собирается подписать меморандум о взаимопонимании с профильным агентством Азербайджана расширения сотрудничества в этой области.
И, наконец, мы хотим осуществить идею строительства балансирующей электростанции.
- Как вы можете прокомментировать проект поставки "зеленой энергии" по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС, подписанный Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией?
- Подводный кабель по дну Черного моря - это проект, о котором мы не могли и мечтать 5-10 лет назад. Война в Украине полностью изменила ситуацию в регионе. Мы заинтересованы в этом проекте, поддерживаемом Европейским Союзом, который, как мы ожидаем, сможет принести в регион энергоресурсы по доступным ценам. Кроме того, мы сможем получать иметь гибкую схему получения электроэнергии из Азербайджана и Грузии в Молдове и Румынии.
С марта 2022 года Молдова и Украина синхронизировали свои сети с ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). Сейчас мы работаем над продвижением других проектов по объединению энергосистем. Наше будущее - в ЕС, в европейском объединенном рынке.
- Какую роль, по-вашему, в обеспечении энергобезопасности Европы играет Южный Газовый коридор?
- Как я уже говорил, война России против Украины радикально изменила ситуацию в регионе, сделав Южный газовый коридор жизненно важным для многих европейских стран. Нам пришлось на ходу учиться адаптироваться к новым реалиям. Впервые в своей истории Молдова оказалась в европейской повестке дня не как проблема, а как часть решения. Молдова - источник безопасности в регионе. Сначала это был кризис беженцев, но затем он распространился и на энергетическую сферу. Украина обладает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, и, конечно, мы хотим служить связующим коридором между Средиземным морем и Юго-Восточной Европой, а также Центральной и Северной Европой.
Energocom уже воспользовался Южным газовым коридором, поэтому мы знакомы с этим маршрутом. Молдова, как страна-кандидат на вступление в ЕС, поддерживает соглашения между ЕС и Азербайджаном и идею увеличения пропускной способности этого маршрута для осуществления совместных закупок по самым выгодным ценам.