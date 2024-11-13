Министр энергетики: Кыргызстан заинтересован в закупках нефти в Азербайджане

Баку и Бишкек продолжают обсуждения по вопросу поставок нефти из Азербайджана в Кыргызстан.

Баку и Бишкек продолжают обсуждения по вопросу поставок нефти из Азербайджана в Кыргызстан.

Об этом в эксклюзивном интервью Report министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"Этот вопрос (поставок нефти) также прорабатывается. Со мной приехал директор нашего "Кыргызнефтьгаз", который будет встречаться с руководством Бакинского НПЗ",- сказал он.

Ибраев напомнил, что обсуждения по вопросу поставок нефти из Азербайджана в Кыргызстан между руководителями двух организаций ранее велись в рамках в официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку. "Тогда мы встречались, сегодня продолжаем эти переговоры. Мы заинтересованы в поставке нефти и нефтепродуктов в Кыргызскую Республику",- сказал Ибраев.

Касаясь объема поставок, министр отметил, что обсуждения находятся на начальном этапе, поэтому называть конкретные цифры преждевременно.

"Нам надо обговорить логистику и, естественно, стоимость. Естественно, мы готовы приобретать нефть. У нас недавно заработал нефтеперерабатывающий завод, поэтому мы заинтересованы в поставках нефти",- заключил министр.