Министр энергетики: Концепция зоны "зеленой энергии" в Карабахе почти готова

Концепция по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана почти готова.
Об этом, как передает Report, в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
"Документ в настоящее время находится на стадии согласования в правительстве. Как известно, Президент Ильхам Алиев объявил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы зонами "зеленой энергии". Эта концепция позволит нам осуществлять производство электроэнергии в регионе за счет возобновляемых источников энергии, а также применять высокие технологии и зеленые технологии”, - сказал он.