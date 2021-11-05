Министр энергетики: Концепция зоны "зеленой энергии" в Карабахе почти готова

Концепция по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана почти готова.

Концепция по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана почти готова.

Об этом, как передает Report, в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Документ в настоящее время находится на стадии согласования в правительстве. Как известно, Президент Ильхам Алиев объявил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы зонами "зеленой энергии". Эта концепция позволит нам осуществлять производство электроэнергии в регионе за счет возобновляемых источников энергии, а также применять высокие технологии и зеленые технологии”, - сказал он.