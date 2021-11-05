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Министр энергетики: Концепция зоны "зеленой энергии" в Карабахе почти готова

Министр энергетики: Концепция зоны "зеленой энергии" в Карабахе почти готова Концепция по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана почти готова.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 10:27
Министр энергетики: Концепция зоны зеленой энергии в Карабахе почти готова

Концепция по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана почти готова.

Об этом, как передает Report, в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Документ в настоящее время находится на стадии согласования в правительстве. Как известно, Президент Ильхам Алиев объявил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы зонами "зеленой энергии". Эта концепция позволит нам осуществлять производство электроэнергии в регионе за счет возобновляемых источников энергии, а также применять высокие технологии и зеленые технологии”, - сказал он.

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Версия на английском языке Energy Minister: Concept of 'green energy' zone in Karabakh almost ready
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: “Qarabağda “yaşıl enerji”yə dair konsepsiya demək olar, hazırdır”

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