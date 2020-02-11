Нурлан Ногаев: Министерская встреча ОПЕК+ состоится в конце февраля начале марта

Министерская встреча ОПЕК+ может состояться в конце февраля- начале марта.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в кулуарах правительства

Министр добавил, что разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК, который известил, что "планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки". «Мы рассматриваем поступившее предложение для принятия решения. Наше обязательство на сегодняшний день по уровню добычи – 1,843 млн баррелей. В рамках предложения, которое к нам поступило, нам предстоит сократить около 20-30 тысяч баррелей в сутки», – резюмировал он.

Напомним, что рекомендация Технического комитета ОПЕК+ предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн барр/сутки по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тысяч барр/сутки.

Как сообщил ранее министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаба, технический комитет рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса.

При этом Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 тысяч барр/сутки ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. Это позволяет говорить о том, что добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн барр/сутки ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности.