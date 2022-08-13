Министр энергетики: Казахстан не готовит соглашение об экспорте нефти через Азербайджан

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков опроверг информацию о намерении Казахстана с осени транспортировать по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти. Между тем, речь может идти о продаже казахстанской нефти с дальнейшим вывозом посредством Б

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков опроверг информацию о намерении Казахстана с осени транспортировать по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти. Между тем, речь может идти о продаже казахстанской нефти с дальнейшим вывозом посредством БТД.

Об этом Report сообщает со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая диверсификации. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти", - сказал Акчулаков на брифинге в Атырау, комментируя сообщения в СМИ. На уровне нацкомпаний подобные переговоры вестись могут, но подобного рода соглашения должны «однозначно согласовываться с Минэнерго республики».

По его словам, столь незначительные объемы не поможет в решении проблемы с экспортными направлениями.

Следует отметить, что ключевым моментом в сообщении о планах начала транспортировки нефти через Каспий и далее по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" является то, что переговоры о транзите казахстанской нефти ведет торговое подразделение Госнефеткомпании SOCAR.

SOCAR Traiding, как известно, занимается торговлей нефтью. Это значит, что компания обсуждает вопрос о покупке нефти у Казахстанской госнефтекомпании КМГ для последующей транспортировки по БТД. Поэтому и объемы не столь значительные.

Вместе с тем стабильность и надежность работы этого направления экспорта может стать основой для наращивания использования данного направления в дальнейшем, считают эксперты. Тем более, отдельные обсуждения об использовании западного направления экспорта ведет американская компания Chevron, возглавляющая "ТенгизШевройл"(ТШО), согласно утверждениям Reuters. Как известно, несколько лет назад нефть ТШО экспортировалась в западном направлении через Азербайджан и Грузию.

По данным КМГ, в настоящее время помимо экспорта нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) доступны альтернативные маршруты, такие как Атырау-Самара, а также в направлении Китая через трубопровод Казахстан-Китай, через порт Актау (Махачкала/Баку).

О необходимости развития альтернативного маршрута для экспорта нефти в Казахстане заговорили после сообщений о возможной приостановке работы морского терминала КТК по решению суда для устранения нарушений экологического законодательства. Этому предшествовали ограничения работы причальных установок в связи с обследованием акватории на наличие взрывоопасных объектов (мероприятия не повлияли на выполнение графика отгрузок КТК), а также мартовская остановка отгрузок с причалов КТК из-за последствий шторма, продлившаяся почти месяц.

В начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти. В настоящее время основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с выходом в порт Новороссийск. На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.