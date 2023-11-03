Министр энергетики: Казахстан может поставлять в Китай до 10 млн тонн нефти

Казахстан может поставлять в Китай до 10 млн тонн нефти.

Казахстан может поставлять в Китай до 10 млн тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на казастанские СМИ, об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Сейчас Казахстан поставляет небольшой объем - чуть более 1 млн тонн, но у страны есть дополнительные экспортные возможности. Китай поставил вопрос по гарантированию объемов нефти. Мы сообщили, что можем дополнительно поставлять до 10 млн тонн в год", - сказал он.

Министр также отметил, что Казахстан и Китай обсуждают проект по расширению участков нефтепровода Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь, которые позволят направлять нефть из западных регионов страны.