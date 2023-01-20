Министр энергетики: Италия заинтересована в удвоении мощности TAP

Италия должна достичь энергетической безопасности и независимости, а для этого также потребуется удвоение мощности Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому природный газ из Азербайджана поступает в Апулию.

Италия должна достичь энергетической безопасности и независимости, а для этого также потребуется удвоение мощности Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому природный газ из Азербайджана поступает в Апулию.

Как передает Report со ссылкой на итальянское издание Formiche, об этом министр энергетики Джильберто Пикетто Фратин.

"Если бы TAP был запущен раньше, то это принесло бы стране еще больше выгоды, но теперь удвоение потоков из Азербайджана позволит Италии противостоять газовому кризису с совершенно другим пониманием проблемы и визит в Баку министра обороны Гвидо Кросетто является подтверждением интереса в развитии [нового правительства] отношений с Азербайджаном", - отмечает издание, подчеркнув, что цифры о поставках азербайджанского газа в Европу говорят о многом.

Так, в 2021 году по TAP было транспортировано в Европу 8,1 млрд кубометров газа. В 2023 году Азербайджан рассчитывает увеличить поставки газа в Европу до 12 млрд кубометров. По состоянию на 2022 год Азербайджан экспортировал 11,4 млрд кубометров (рост на 12,3% по сравнению с показателем 2021 года) или 51% всех поставок из Азербайджана.

С момента начала своей эксплуатации, с 31 декабря 2020 года, по Трансадриатическому трубопроводу транспортировано 18,5 млрд кубометров газа, из которых почти 16 млрд кубометров только в Италию. В 2022 году в Италию поставлено на 3 млрд кубометров газа больше. Таким образом, Азербайджан удовлетворяет более 14% потребностей Италии в природном газе. Напомним, что строительство Трансадриатического газопровода было завершено в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа потребителям в Италии, Греции и Болгарии через TAP начались 31 декабря 2020 года.

Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.