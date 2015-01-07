Министр энергетики и природных ресурсов Турции коснулся развития проекта TANAP

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз назвал необоснованными высказывания по поводу прекращения связей со странами-членами Евросоюза из-за сотрудничества между Москвой и Анкарой.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, министр сказал: "Мы можем не быть членами Евросоюза по политическим причинам, однако в энергетическом вопросе мы входим в тройку стран, оказывающих помощь 28-ми странам-членам структуры".

"Мы выступаем за использование энергии в мирных целях. Для этого проводим последовательную политику. В течение 4 лет финансовые средства TANAP в размере 45 млрд. долларов будут в синхронном порядке поровну израсходованы между партнерами", - добавил Т.Йылдыз.

Касаясь ликвидированного проекта "Северный поток", Т.Йылдыз сказал, что эту дорогу, закрытую между странами Евросоюза и Россией, открыла Турция: "Развитие осуществляемого вместе с Азербайджаном проекта TANAP - новый план в этом направлении".