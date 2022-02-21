Министр энергетики и катарская Nebras Power обсудили развитие сотрудничества

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил возможности привлечения инвестиций в энергетический сектор с катарской компанией Nebras Power

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил возможности привлечения инвестиций в энергетический сектор с катарской компанией Nebras Power.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Наши совместные планы с Nebras Power создают возможности для развития нашего энергетического сотрудничества с Катаром и привлечения инвестиций в энергетический сектор", - говорится в публикации.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов находится с визитом в Катаре по приглашению государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби. Он примет участие в министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (GECF).