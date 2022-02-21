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Министр энергетики и катарская Nebras Power обсудили развитие сотрудничества

Министр энергетики и катарская Nebras Power обсудили развитие сотрудничества Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил возможности привлечения инвестиций в энергетический сектор с катарской компанией Nebras Power
Энергетика
21 февраля 2022 г. 13:21
Министр энергетики и катарская Nebras Power обсудили развитие сотрудничества

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил возможности привлечения инвестиций в энергетический сектор с катарской компанией Nebras Power.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Наши совместные планы с Nebras Power создают возможности для развития нашего энергетического сотрудничества с Катаром и привлечения инвестиций в энергетический сектор", - говорится в публикации.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов находится с визитом в Катаре по приглашению государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби. Он примет участие в министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (GECF).

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Версия на азербайджанском языке Nazir Pərviz Şahbazov Qətərin “Nebras Power” şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Energy, Qatar's Nebras Power mull development of cooperation

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