Министр энергетики Грузии встретится с представителями "Газпрома"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Минске (Беларусь) пройдет встреча вице-премьера, министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с представителями компании "Газпром экспорт".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на встрече будут обсуждаться условия нового договора о транзите газа в Армению.

Завтра вице-премьер Грузии встретится с руководством "Интер РАО".

Отметим, что последняя встреча Каладзе с представителями "Газпрома" состоялась 13-14 декабря в Вене, в ходе которой стороны не пришли к согласию по новому договору о транзите газа в Армению, а текущий истекает в конце 2016 года.

Грузия получает 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит. Документ был оформлен в апреле 2016 года, спустя два месяца после истечения срока предыдущего соглашения. Переговоры затянулись из-за того, что "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом. Российский газ Грузия не закупает с 2007 года. Основным импортером газа является Азербайджан.