 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр энергетики Грузии отправился в Иран

    Грузия может получать иранский газ по территории Азербайджана

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе отправился в Иран с официальным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, в рамках визита в Иран состоятся встречи с министрами энергетики и иностранных дел, а также с вице-президентом Ирана.

    К.Каладзе сообщил, что в ходе визита речь пойдет о получении природного газа из Ирана. Это, по его словам, можно осуществить двумя путями - через Азербайджан или Армению.

    "Также очень интересна стоимость природного газа", - заявил министр энергетики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi