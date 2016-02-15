​Министр энергетики Грузии отправился в Иран

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе отправился в Иран с официальным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, в рамках визита в Иран состоятся встречи с министрами энергетики и иностранных дел, а также с вице-президентом Ирана.

К.Каладзе сообщил, что в ходе визита речь пойдет о получении природного газа из Ирана. Это, по его словам, можно осуществить двумя путями - через Азербайджан или Армению.

"Также очень интересна стоимость природного газа", - заявил министр энергетики.