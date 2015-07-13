Маршрут трубопровода Баку-Супса может быть изменен

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Если в работе трубопровода Баку-Супса возникнут проблемы, будет осуществлен альтернативный проект". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе.

По его словам, данный вопрос обсуждался с премьер-министром Грузии: "Существует альтернативный проект, осуществление которого не представляет никакой проблемы. Если мы увидим проблему в отношении этого конкретного трубопровода, мы сразу же сможем провести новый трубопровод. Тут речь идет о строительстве нового 1500-1600 метрового участка. Проект уже существует, и в случае, если будут проблемы, мы осуществим этот проект".

Отметим, что разделительная линия в Цхинвальском регионе Грузии была передвинута на несколько сот метров вглубь грузинской территории, в результате часть нефтепровода Баку-Супса осталась на территории непризнанной Южной Осетии.