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Министр энергетики Греции посетит Азербайджан

Министр энергетики Греции посетит Азербайджан Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в ближайшие дни посетит Азербайджан
Энергетика
13 сентября 2022 г. 14:25
Министр энергетики Греции посетит Азербайджан

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в ближайшие дни посетит Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ.

Отмечается, что Греция заинтересована в укреплении связей с другими государствами для обеспечения энергоснабжения страны.

Во время визита запланированы встречи Скрекана с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отметим, что Греция тесно сотрудничает с Азербайджаном в энергетическом секторе и удовлетворяет 20% спроса на газ за счет азербайджанского газа, поступающего по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Отметим, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода, являющегося европейской частью Южного газового коридора, составляет 11 млрд кубометров газа в год. Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Напомним, что строительство TAP было завершено в октябре 2020 года. Общая длина TAP составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км-на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км-по территории Италии.

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Версия на английском языке Greek energy minister to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanın energetika naziri Azərbaycana səfər edəcək

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