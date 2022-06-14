Министр энергетики Греции обсудил с генсеком ОПЕК мировые цены на нефть

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас во вторник на встрече с генсеком Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо обсудил международные цены на нефть в краткосрочной и долгосрочной перспективе и отношения страны с

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас во вторник на встрече с генсеком Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо обсудил международные цены на нефть в краткосрочной и долгосрочной перспективе и отношения страны с нефтедобывающими государствами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Греция становится столпом энергетической безопасности и узлом транзита энергии для всей Юго-Восточной Европы. В критический момент мы углубляем наше сотрудничество, значительно снижая зависимость стран обширного региона от российского газа. Мы укрепляем национальную энергетическую безопасность и защищаем нашу страну от импортируемых энергетических кризисов", — сказал Скрекас.

Баркиндо встретился в Афинах также с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который подчеркнул необходимость снабжать Евросоюз и его государства-члены энергией по доступным ценам.