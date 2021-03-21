Министр энергетики: Газификация Албании станет возможной с TAP

Баллуку подчеркнула необходимость для Албании и Балканского региона диверсифицировать и увеличить поставки энергии

Правительство Албании разработало генеральный план газификации страны, который усилит экономическое развитие.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила министр энергетики Албании Белинда Баллуку.

По ее словам, газификация станет возможной благодаря Трансадриатическому трубопроводу (TAP) и инвестициям американских компаний во Влёрскую тепловую электростанцию (ТЭС): "Все инвестиции будут сделаны США, албанское государство не будет вкладывать никаких средств".

Отметим, что на прошлой неделе американские компании Excelerate Energy и ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании в рамках осуществления технико-экономического обоснования (ТЭО) терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в порту Влёра на юге Албании.

Технико-экономическое обоснование, как ожидается, будет представлено в третьем квартале 2021 года. Следующие шаги включают перепрофилирование тепловой электростанции во Влёре на юге Албании и строительство нового терминала СПГ, что превратит прибрежный город в региональный центр сжиженного газа.

Министр Баллуку подчеркнула "необходимость для Албании и Балканского региона диверсифицировать и увеличить поставки энергии". Баллуку также сказала, что, согласно договоренности, Влёрская ТЭС будет производить продукцию в соответствии с потребностями Албании.

В будущем газ также может транспортироваться в балканский регион по Южному газовому коридору (ЮГК). К Западным Балканам относятся такие страны как Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Косово.

Tрансадриатический газопровод (ТAP) транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

В первый день с начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP (31 декабря 2020 года) транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).