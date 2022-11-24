О нас

Министр энергетики: Франция может потерять рынки сбыта из-за энергокризиса

Министр энергетики: Франция может потерять рынки сбыта из-за энергокризиса Многократное увеличение цен на газ и ухудшение конкурентных возможностей может привести к тому, что Франция потеряет часть рынков сбыта.
Энергетика
24 ноября 2022 г. 14:27
Министр энергетики: Франция может потерять рынки сбыта из-за энергокризиса

Многократное увеличение цен на газ из-за энергокризиса и ухудшение конкурентных возможностей может привести к тому, что Франция потеряет часть своих традиционных рынков сбыта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, где рассматривается вопрос об установлении потолка цен на газ.

"Сегодня цена на газ в 5, а то и в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу промышленность", - сказала она, добавив, что Франция будет терять рынки, которые затем не сможет вернуть.

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза проходит 24 ноября в Брюсселе для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Многие страны ЕС предлагают установить потолок цен на нефть из РФ в $65-70
Многие страны ЕС предлагают установить потолок цен на нефть из РФ в $65-70
24 ноября 2022 г. 10:54
Азербайджанская нефть подешевела на 5%
Азербайджанская нефть подешевела на 5%
24 ноября 2022 г. 10:17
Нефть подешевела в ожидании решения по потолку цен на сырье из РФ
Нефть подешевела в ожидании решения по "потолку цен" на сырье из РФ
24 ноября 2022 г. 09:53
Газпром и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества
"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества
23 ноября 2022 г. 18:40
Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа
Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа
23 ноября 2022 г. 17:11
Нефть подешевела на неопределенности вокруг поставок и спроса
Нефть подешевела на неопределенности вокруг поставок и спроса
23 ноября 2022 г. 15:59
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Цены на газ в Европе выросли на 6,5%
Цены на газ в Европе выросли на 6,5%
23 ноября 2022 г. 12:27
TAP максимально увеличил предлагаемую рынку мощность
TAP максимально увеличил предлагаемую рынку мощность
23 ноября 2022 г. 10:50
Bloomberg: Европа может избежать газового кризиса в 2022 и 2023 годах
Bloomberg: Европа может избежать газового кризиса в 2022 и 2023 годах
23 ноября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi