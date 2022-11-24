Министр энергетики: Франция может потерять рынки сбыта из-за энергокризиса

Многократное увеличение цен на газ и ухудшение конкурентных возможностей может привести к тому, что Франция потеряет часть рынков сбыта.

Многократное увеличение цен на газ из-за энергокризиса и ухудшение конкурентных возможностей может привести к тому, что Франция потеряет часть своих традиционных рынков сбыта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, где рассматривается вопрос об установлении потолка цен на газ.

"Сегодня цена на газ в 5, а то и в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу промышленность", - сказала она, добавив, что Франция будет терять рынки, которые затем не сможет вернуть.

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза проходит 24 ноября в Брюсселе для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.