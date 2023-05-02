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Министр энергетики Бельгии приглашена в Азербайджан

Министр энергетики Бельгии приглашена в Азербайджан Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен приглашена в Азербайджан для участия в Бакинском энергетическом форуме.
Энергетика
2 мая 2023 г. 17:30
Министр энергетики Бельгии приглашена в Азербайджан

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен приглашена в Азербайджан для участия в Бакинском энергетическом форуме.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, приглашение поступило от находящегося с визитом в Бельгии министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

На встрече была дана информация о проектах по поставкам природного газа и возобновляемой энергии из Азербайджана в соответствии со стратегическим энергетическим партнерством с Евросоюзом. Была отмечена важность совершенствования маршрутов Южного газового коридора и "Кольца солидарности" для дополнительных поставок газа.

В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве с Бельгией и обмену опытом в области использования морской ветроэнергетики.

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Версия на английском языке Energy minister of Belgium invited to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Belçikanın energetika naziri Azərbaycana dəvət edilib

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