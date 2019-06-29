Министр энергетики Азербайджана примет участие в заседании министров OPEC+

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправится 30 июня в Вену (Австрия).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, визит состоится по приглашению генсека Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) Мохаммеда Сануси Баркиндо.

1-2 июля министр примет участие в 15-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов OPEC и государств, не входящих в картель, а также 6-й министерской встрече.

На венской встрече министров OPEC+ на основе анализа глобального нефтяного рынка будет рассмотрен вопрос о принятии решения по уровню добычи во второй половине года.

Отметим, что 7 декабря 2018 года на V встрече министров стран-членов и не членов OPEC было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти до 1,2 млн баррелей. Исполнение "Декларации сотрудничества" завершается в первой половине 2019 года.