Министр энергетики Азербайджана выступил на семинаре ОПЕК

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов выступил на 7-м Международном семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на тему "Нефть – сотрудничество ради устойчивого будущего" в Вене, Австрия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики.

Министр рассказал о роли нефти в мировой экономике в будущем, текущих тенденциях на нефтяном рынке и будущей стратегии развития Азербайджана как нефтяной страны.

Министр энергетики отметил, что сотрудничество в формате ОПЕК + достигло цели стабилизации цен на нефть, но новая ситуация, сложившаяся на глобальном нефтерынке и в нефтяной промышленности, определила новые приоритеты данного сотрудничества: "Темпы экономического роста в мире, развитие нефтехимического сектора, невозможность полной замены нефти возобновляемыми источниками энергии, обеспечит лидирующие позиции нефти в энергетическом балансе в ближайшей перспективе".

В выступлении отмечено, что поиск общих решений для формирования рынка, отвечающего интересам как стран-производителей, так и потребителей, возможен только на основе сотрудничества.

Пярвиз Шахбазов в рамках мероприятия встретился с вице-президентом компании Equinor по глобальной стратегии и развитию бизнеса Аль Куком. Основное внимание на встрече было уделено значению открытия Южного газового коридора и трубопровода TANAP, положительно оценены недавние соглашения о разработке месторождения "Карабах", разведке и разработке площадей Ашрафи-Дан Улдуз-Айпара в развитии нефтегазового сотрудничества, рассмотрены возможности сотрудничества компании с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии.