Министр энергетики Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в рамках проходящего в Стамбуле Второго Азербайджано-турецкого энергетического форума.

Как передает Report , об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Мы также обсудили с вице-президентом Турции Фуатом Октаем энергетическое сотрудничество между нашими странами на высоком уровне. Мы говорили о потенциале укрепления энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в публикации.