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Министр энергетики Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

Министр энергетики Азербайджана встретился с вице-президентом Турции Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в рамках проходящего в Стамбуле Второго Азербайджано-турецкого энергетического форума.
Энергетика
7 октября 2022 г. 03:32
Министр энергетики Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в рамках проходящего в Стамбуле Второго Азербайджано-турецкого энергетического форума.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Мы также обсудили с вице-президентом Турции Фуатом Октаем энергетическое сотрудничество между нашими странами на высоком уровне. Мы говорили о потенциале укрепления энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov Türkiyənin vitse-prezidenti ilə görüşüb

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