Министр энергетики Азербайджана встретился с вице-президентом Турции
Министр энергетики Азербайджана встретился с вице-президентом ТурцииМинистр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в рамках проходящего в Стамбуле Второго Азербайджано-турецкого энергетического форума.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в рамках проходящего в Стамбуле Второго Азербайджано-турецкого энергетического форума.
Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Мы также обсудили с вице-президентом Турции Фуатом Октаем энергетическое сотрудничество между нашими странами на высоком уровне. Мы говорили о потенциале укрепления энергетического партнерства между Азербайджаном и Турцией", - отмечается в публикации.
We also discussed high-level energy cooperation between our countries with Fuat Oktay, the Vice President of Türkiye. We talked about the potential of strengthening #Azerbaijan-#Türkiye energy partnership. pic.twitter.com/ubPT63TG45