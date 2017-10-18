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    Министр энергетики Азербайджана принял посла Турции

    На встрече также провели широкий обмен мнениями по приоритетным направлениям энергетического сотрудничества

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Эркан Озорал посетил министерство энергетики Азербайджана.

    Как сообщили Report в министерстве, посол поздравил Парвиза Шахбазова с назначением на должность министра энергетики Азербайджана.

    На встрече коснулись реализуемых Азербайджаном и Турцией проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и пр. вопросов.

    На встрече также провели широкий обмен мнениями по приоритетным направлениям энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

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