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Министр энергетики Азербайджана принял посла Бельгии

Министр энергетики Азербайджана принял посла Бельгии Состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова c послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.
Энергетика
6 октября 2021 г. 16:07
Министр энергетики Азербайджана принял посла Бельгии

Состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова c послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

На встрече было обсуждено нынешнее сотрудничество между Азербайджаном и Бельгией в различных сферах. Была представлена информация о реформах, осуществляемых Азербайджаном в энергетическом секторе, энергоэффективности, расширении использования возобновляемых источников энергии, в целом работе, проводимой в плане энергетического перехода, подготовленных законодательных актах, энергетических проектах, осуществляемых с привлечением частных инвестиций. Затронуты перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами, особенно в области возобновляемых источников энергии, выражена уверенность в том, что участие бельгийских компаний в аукционах по возобновляемым источникам энергии создаст дополнительные возможности для сотрудничества.

Был подчеркнут вклад осуществляемых Азербайджаном важных энергетических проектов в обеспечение энергетической безопасности региона, а также Европы, в частности, важность "Южного газового коридора", который служит диверсификации источников энергии и маршрутов, в контексте глобальной энергетической безопасности. 

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister, Belgian envoy focus on energy-related issues
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri Belçika səfirini qəbul edib

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