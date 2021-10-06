Министр энергетики Азербайджана принял посла Бельгии

Состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова c послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.

Состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова c послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

На встрече было обсуждено нынешнее сотрудничество между Азербайджаном и Бельгией в различных сферах. Была представлена информация о реформах, осуществляемых Азербайджаном в энергетическом секторе, энергоэффективности, расширении использования возобновляемых источников энергии, в целом работе, проводимой в плане энергетического перехода, подготовленных законодательных актах, энергетических проектах, осуществляемых с привлечением частных инвестиций. Затронуты перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами, особенно в области возобновляемых источников энергии, выражена уверенность в том, что участие бельгийских компаний в аукционах по возобновляемым источникам энергии создаст дополнительные возможности для сотрудничества.

Был подчеркнут вклад осуществляемых Азербайджаном важных энергетических проектов в обеспечение энергетической безопасности региона, а также Европы, в частности, важность "Южного газового коридора", который служит диверсификации источников энергии и маршрутов, в контексте глобальной энергетической безопасности.