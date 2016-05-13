​Министр энергетики Азербайджана примет участие в церемонии закладки фундамента TAP

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев 17 мая примет участие в церемонии закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP) в греческом городе Салоники.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики.

На мероприятии примут участие официальные лица Азербайджана, Евросоюза и США, высокопоставленные лица Греции, Турции, Албании, Италии и Болгарии. В ходе двухчасового мероприятия состоятся короткие выступления представителей делегаций, после чего будет подписана и заложена первая труба TAP. Тем самым будет дан старт реализации важнейшего сегмента Южного газового коридора.

Напомним, что Трансадриатический трубопровод призван обеспечить поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки "Шахдениз". Протяженность трубопровода составляет 878 км. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первоначальная пропускная способность TAP составит 10 млрд. кубометров газа в год. Первые поставки азербайджанского газа запланированы в начале 2020 года.