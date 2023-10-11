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Министр энергетики Азербайджана примет участие в “Российской энергетической неделе”

Министр энергетики Азербайджана примет участие в “Российской энергетической неделе” Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в VI Международном форуме “Российская энергетическая неделя”, который пройдет в Москве с 11 по 13 октября.
Энергетика
11 октября 2023 г. 13:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в “Российской энергетической неделе”

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в VI Международном форуме “Российская энергетическая неделя”, который пройдет в Москве с 11 по 13 октября.

Как сообщили Report в министерстве, Парвиз Шахбазов принимает участие в мероприятии по приглашению заместителя премьер-министра России Александра Новака.

В рамках форума П.Шахбазов примет участие в обсуждениях на сессии ”Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" и проведет двусторонние встречи с официальными лицами.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister to participate in Russian Energy Week
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın energetika naziri “Rusiya Enerji Həftəsi”ndə iştirak edəcək

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