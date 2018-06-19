Министр энергетики Азербайджана примет участие на встрече министров ОПЕК и стран вне картеля в Вене

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит Вену 21-23 июня по приглашению генсека Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммада Баркиндо.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, министр примет участие в 7-м международном семинаре ОПЕК на тему "Нефть – сотрудничество ради устойчивого будущего".

Министр энергетики выступит на пятой сессии под названием "Будущее нефти для мировой экономики". Кроме того, планируется участие министра в 9-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК и стран вне картеля.

Пярвиз Шахбазов также примет участие в 4-м заседании министров ОПЕК и вне-ОПЕК в рамках 174-го заседания Совета министров ОПЕК, которое состоится 23 июня.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года. 30 ноября прошлого года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению.