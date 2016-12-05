Министр энергетики Азербайджана примет участие на собрании ОПЕК в Вене

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев получил приглашение на конференцию стран-членов ОПЕК и других стран-производителей нефти, которое состоится 10 декабря в Вене (Австрия).

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудят вопрос сокращения нефтедобычи.

В министерстве Report подтвердили участие Н.Алиева на мероприятии: "С согласия главы государства Азербайджан принял решение об участии в собрании, посчитав ее важной для стабилизации нефтяных цен на мировом рынке. Азербайджан принял близкое участие в консультациях с целью обеспечения баланса на нефтяном рынке и роста нефтяных цен, в том числе, проведены телефонные переговоры между российским министром энергетики Александром Новаком и Натигом Алиевым, официальный Баку выразил поддержку этому процессу. Надеемся, что встреча стран-членов ОПЕК и не входящих в картель стран также будет значимой".

Напомним, что ранее встречу планировалось провести в Москве (Россия), впоследствии планы изменились. Еще раньше была распространена информация о том, что встреча пройдет 9 декабря в Дохе (Катар).