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    ​Министр энергетики Азербайджана примет участие на международном мероприятии в Мальте

    На мероприятии обсудят проблемы Средиземноморского бассейна и пути их урегулирования.

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев примет участие на "Средиземноморском саммите по лидерству", который состоится в Мальте 28-30 апреля. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики.

    На мероприятии, организованном журналом The Economist и правительством Мальты, обсудят проблемы Средиземноморского бассейна и пути их урегулирования. На собрании ожидается участие высокопоставленных делегаций стран региона.

    На второй день мероприятия состоятся обсуждения на тему инноваций в энергетическом секторе Европы, развития Северной Африки и восточного Средиземноморского бассейна, открытия энергетического коридора между Северной Африкой и Европой.

    В обсуждениях примут участие представитель Еврокомиссии Тудор Константинеску, министр энергетики Мальты Конрад Миззи и другие лица. 

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